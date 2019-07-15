رغم نقص الوقود للآليات والمعدات الزراعية  .. انطلاق موسم الحصاد بمدينة ترهونة

ترهونة 14 يوليو 2019 (وال) – انطلقت بمدينة ترهونة موسم الحصاد لهذا العام بالرغم من نقص الوقود للآليات والمعدات الزراعية بالفعل الحصار الخانق التي تشنه مليشيات السراج على المدينة .

وبدأ المزارعين صباح أمس الأحد مواسم الحصاد في شتى حقول ومزارع المدينة، ويعتبر المحصول لهذا العام ممتاز، بحسب مزارعين من المدينة.

وأكد أحد المزارعين – لوكالة الأنباء الليبية – أنه بفضل الله أولا والحكومة المؤقتة تم التغلب على هذه الصعاب، وتم توفير الوقود المطلوب للمزارعين.

وفي إطار الاهتمام بالزراعة بالبلدية، أقام المعهد العالي للمهن الزراعية الأيام الماضية حملة حصاد تطوعية لجني محصول الشعير المزروع هذا العام.

و شارك فيها العديد من العاملين بالمعهد بالمجهود الذاتي، حيث تكللت بالنجاح والإنتاج الوفير بعد اتمام عملية “الدرس” وفرز إنتاج وفير من الشعير والتبن .

وتأسس هذه الخطوة إصرارًا من إدارة المعهد في استغلال المزارع التابعة له لزراعة المحاصيل المثمرة لزيادة الانتاج وإقامة الدراسات والبحوث والأنشطة العلمية للطلاب الدارسين . (وال – ترهونة)ع ع

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