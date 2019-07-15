المركزي يكشف عن إيراداته الأخيرة

قال المصرف المركزي إن إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي للعام الماضي بلغت نحو 13 مليار دينار.

وأضاف المصرف في بيان له الاثنين، أن 5 مليارات من الإيرادات السابقة خصصت لمشاريع التنمية و 5 أخرى لسداد الدين العام.

وأفاد بيان المصرف بأن الإيرادات النفطية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يونيو سجلت حوالي 14 مليار دينار.

وأوضح المركزي أن الإيرادات النفطية حققت فائضا تجاوز المليار دينار، بينما بلغت إيرادات الضرائب نحو 300 مليون دينار.

وسجل إيرادات النفط عن العام الماضي أكثر من 24 مليار دولار، وهي تعد أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات، وفق إعلان مؤسسة للنفط مطلع العام الراهن.

كما بلغت في ديسمبر حصيلة الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي 12 مليار دينار منذ اعتمادها في سبتمبر، حسب تصريحات أدلى بها حينها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للقناة.

وحدد في سبتمبر الماضي قرار للمجلس الرئاسي قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 133 بالمائة، بناء على أحد بنود حزمة برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقعة في الشهر نفسه.

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