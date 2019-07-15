الوطنية للنقل البحري: إمدادات الوقود طبيعية

نوهت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري إلى استمرار توفر البنزين بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن الناقلات وأطقمها تعمل بحرفية عالية في عمليات نقل وتزويد الموانئ المحلية بالمشتقات النفطية.

وأكدت الشركة أن العمليات تتم في مواعيدها المحددة دون أي تأخير أو عرقلة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المسؤولة عن توفير المشتقات النفطية.

وأضافت الشركة أن ناقلة أنوار أفريقيا مازالت مستمرة في عملية تفريغ شحنتها من وقود البنزين بمقدار 34 مليون لتر، وناقلة أنوار ليبيا مستمرة في تفريغ شحنتها المقدرة بـ 34 مليون لتر من البنزين حيث بدأت الناقلة بتفريغ شحنة تقدر بـ 17 مليون لتر في ميناء طبرق، فيما ستبحر الأربعاء للرسو في ميناء بنغازي وذلك لإكمال بقية حمولتها والمقدرة بـ 17 مليون لتر بنزين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية