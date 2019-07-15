تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن النمو الاقتصادي في الصين شهد تباطؤا في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي 6.2% مسجلأ أبطأ وتيرة نمو في 27 عاما ويعود السبب في ذلك إلى الحرب التجارية التي تخوضها مع الولايات المتحدة.

وأكدت البيانات أن الاقتصاد قد سجل نموا بنسبة 6.3% خلال النصف الأول من 2019، ومن جهته قال المكتب الصيني إن الاقتصاد في البلاد يواجه وضعا معقدا مع تزايد الشكوك الخارجية، مشيرا إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطات هبوطية جديدة وسيحاول ضمان نمو اقتصادي مطرد.

وقد أدى هذا التباطؤ إلى هبوط أسعار النفط العالمية عند الافتتاح اليوم الاثنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية