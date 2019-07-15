اقتصاد

تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن النمو الاقتصادي في الصين شهد تباطؤا في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي 6.2% مسجلأ أبطأ وتيرة نمو في 27 عاما ويعود السبب في ذلك إلى الحرب التجارية التي تخوضها مع الولايات المتحدة.

وأكدت البيانات أن الاقتصاد قد سجل نموا بنسبة 6.3% خلال النصف الأول من 2019، ومن جهته قال المكتب الصيني إن الاقتصاد في البلاد يواجه وضعا معقدا مع تزايد الشكوك الخارجية، مشيرا إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطات هبوطية جديدة وسيحاول ضمان نمو اقتصادي مطرد.

وقد أدى هذا التباطؤ إلى هبوط أسعار النفط العالمية عند الافتتاح اليوم الاثنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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