9 شاحنات وقود تروي ضمأ بني وليد

أعلنت بلدية بني وليد وصول 9 شحنات من الوقود إلى المدينة على أن يتم توزيعها غداً عن طريق اللجنة المُشكلة مؤخراً من قبل عميد البلدية.

يذكر أن رئيس المجلس البلدي بني وليد سالم أنوير شكل لجنة مشتركة من مديرية أمن بني وليد والحرس البلدي وأعضاء من البلدي مهمتها المتابعة والإشراف على توزيع الوقود.

ونقلت البلدية بصفحتها في “فيسبوك” عن اللجنة قولها إن سيتوفر في كافة المحطات التي ستكون تحت إشراف البلدية التي دعت كافة المواطنين للتعاون من أجل أن تتم عملية التزود بصورة صحيحة.

وكان رئيس المجلس البلدي بحث، الخميس الماضي، مع أعضاء اللجنة ومديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي وأصحاب محطات الوقود، خطوات إنهاء أزمة الوقود من ناحية الكمية الموزعة من شركة البريقة، ومتابعة نظام التوزيع المتبع، وآلية عمل المحطات ونظام توزيعها.

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