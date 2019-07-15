رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة بحل كافة مختنقات بلدية أجدابيا

قرنادة 15 يوليو 2019 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين القرارات اللازمة بحل كافة مختنقات بلدية أجدابيا، بمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 63 مليون دينار من أصل 100 مليون تم الموافقة عليها في السابق.

وناقش دولة الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا السيد امبارك المنفي، ما تم التطرق إليه خلال الاجتماعات السابقة بالخصوص.

وبحث دولته خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس، العديد من المشروعات اللازمة للبلدية.

ووافق دولة الرئيس على عدد 19 مشروعا، في مجالات الطرق وفتح المسارات، بمبلغ إجمالي وقدره 43,455,710 د.ل.

وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي بلغت 14 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 15,284,502 د.ل.

كما وافق دولته على 10 مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 8,061,628 د.ل.

كما وافق على تكليف مكتب استشاري لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووافق كذلك على توفير مستلزمات التشغيل لشركة خدمات النظافة العامة اجدابيا بقيمة 4,000,000 د.ل.

وتأتي هذ المشاريع كخطوة أولى، فيما سيتم الموافقة على مشاريع التعليم والصحة وغيرها لاستكمال كامل القيمة التي تمت الموافقة عليها. (وال – قرنادة) ع ع

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