رمزي آغا: الرئاسي ومركزي طرابلس اتفقا على عدم تنفيذ مخصصات أرباب الأسر للعام الحالي

طرابلس-العنوان

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي آغا، في تصريح نسبه إلى مصدر موثوق، اليوم الإثنين، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وعضو المجلس الرئاسي، محمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، اتفقوا حول عدم البدء في تنفيذ مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019.

وأرجع الأغا، أسباب عدم التنفيذ إلى أن المجلس الرئاسي لا يستفيد من مخصصات أرباب الأسر مقابل تسخير بيع العملة الأجنبية مضافًا إليها الرسوم المقررة، والتي تؤول إليه مباشرة ويتم التصرف فيها لدعم المليشيات.

وأوضح، أن وفقًا للإصلاحات، فإن المجلس الرئاسي يتحصل على 2.6دينار مقابل بيع الدولار، أما البيع تحت بند مخصصات أرباب الأسر فإنه لا يتحصل على شيء.

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