الحكومة المؤقتة تبحث آليات استخدام تدوير القمامة في إنتاج الطاقة البديلة بعد أن انتهت من حل أزمة النظافة العامة

قرنادة 15 يوليو 2019 (وال) – بعد أن تمكنت الحكومة الليبية المؤقتة من القضاء على أزمة النظافة العامة في مختلف المناطق وعلى رأسها بلدية بنغازي، وفي إطار سعيه المتواصل لإيجاد حل جذري ودائم لملف النظافة العامة، بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة آليات تطبيق برامج تدوير القمامة في ليبيا مع شركة متخصصة في الأمر.

واستقبل دولة رئيس الوزراء بمكتبه في ديوان المجلس مدير المجموعة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير القمامة وإنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن عملية تدوير القمامة.

وحضر الاجتماع معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، والناطق باسم الحكومة السيد حاتم العريبي.

وناقش دولته خلال الاجتماع إمكانية الاستفادة من المجموعة من خلال تدويرها للقمامة في ليبيا واستخدامها في الطاقات البديلة على أن تعمل المجموعة الالمانية وفقا لنظام BOT.

وطلب دولة الرئيس من مدير المجموعة تقديم العروض اللازمة للمشروع عبر وزارة الحكم المحلي المسؤولة عن الملف، وذلك بعد دراسة كل البلديات التابعة للحكومة المؤقتة، وتقيم المشروع من قبل المختصين في مجالات البيئة والطاقة للبت في اعتماده من عدمه. (وال – قرنادة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال