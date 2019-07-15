مصرف الوحدة تُطلق خدمة جديدة لزبائنها

بنغازي 16 يوليو 2019 (وال)- أطلقت إدارة مصرف الوحدة، خدمة جديدة “الوحدة أعمال” لزبائنها في كافة فروعها في ليبيا.

وقال مساعد مدير وحدة التسويق بالإدارة العامة أحمد التركي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم إطلاق الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية لزبائنها في كافة فروع المصرف، وهي خدمة متاحة طيلة 24 ساعة وعلى مدار أسبوع كامل، لرجال الأعمال، التجار، أصحاب الشركات، أصحاب الحسابات الجارية عن طريق الهاتف النقال، دون الذهاب إلى المصرف .

وأضاف التركي أن هذه الخدمة ستُساعد الزبون في معرفة الحساب الجاري الخاص به، ويمكنه أيضًا تحويل المبلغ الذي يُريده إلى حساب آخر بفروع المصرف، كما يستطيع الزبون معرفة رصيده وسحب كشف الحساب بالمدة التي يطلبها، وشراء بطاقات الدفع المسبق.

وأشار التركي إلى أن الاشتراك في هذه الخدمة، تتم عن طريق الذهاب إلى إحدى الفروع التالية : فرع رجال الأعمال الفويهات، صالة فندق تيبستي، الفرع الإسلامي الحدائق، وتعبئة النموذج الخاص بالخدمة الجديدة.

وتابع التركي: “إدارة المصرف قامت خلال الفترة الماضية، بافتتاح فرع خدمات بمنطقة سيدي خليفة، كما سيتم قريبًا فتح فرع بمنطقة أمساعد”.

وأوضح التركي بشأن فرع السوق، بأنه سيتم افتتاحه بحلته الجديدة خلال الشهر القادم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منحة أرباب الأسر لم تستلم إدارة المصرف بشأنها أي إجراء بهذا الخصوص.

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