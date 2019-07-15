مصرف الوحدة تكشف قرب توزيع السيولة وتسهيل بيع أضاحي العيد

بنغازي 16 يوليو 2019 (وال)- كشفت إدارة العامة لمصرف الوحدة، عن قرب توفير السيولة في كافة فروع المصرف.

وأكد مساعد مدير وحدة التسويق بالإدارة العامة أحمد التركي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أنه ستكون هناك سيولة متوفرة في كافة فروع المصرف قبيل العيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد التركي إن إدارة المصرف، سهلت من إمكانية شراء زبائن المصرف، أضحية العيد بواسطة خدمة “موبي كاش” بنفس سعر النقدي، وذلك عقب الاتفاق بين إدارة المصرف وبعض تجار المواشي في بلدية بنغازي والمنطقة الشرقية. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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