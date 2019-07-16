“الأمن الغذائي” غائب عن ملياري فرد حول العالم

لفت تقرير أممي صدر حديثا، ونُشِرَت مقطفات منه خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومشاكل في سوء التغذية الناجمة عن الفقر قد تخطى حاجز الملياري فرد حول العالم، في مؤشر على أن خطة عالم خال من الجوعى، والتي من المقرر الوصول إليها عام 2023 لا تزال بعيدة جدا، بسبب زيادة في عدد البشر حول العالم، عدا عن الصراعات السياسية والعسكرية إضافة إلى تراجع المساحات المزروعة، بسبب الزحف العمراني، إضافة إلى نقص شديد في مصادر المياه للشرب، وري المحاصيل.

وبحسب التقرير فإن قارة إفريقيا تتصدر مناطق العالم من حيث معدلات الجوع وبخاصة في دول شرق القارة، حيث يعاني 30.8 % من سوء التغذية، فيما أرجع التقرير ذلك إلى التباطؤ والركود الاقتصادي في القارة.، فيما يلفت التقرير الأممي أيضا إلى أكبر عدد من المصابين بنقص التغذية بلغ أكثر من 500 مليون شخص معظمهم في بلدان جنوب آسيا، كما أن أفريقيا وآسيا تتحملان معا الحصة الأكبر من جميع أشكال سوء التغذية.

ويشير التقرير إلى أن عدد الجياع في آسيا العام الماضي قد بلغ 513.9 مليونا، بينما بلغ في أفريقيا 256.1 مليون شخص، أما في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبى 42.5 مليون.

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