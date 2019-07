إيرادات ليبيا من النفط تنخفض بنسبة 11.2% في الأشهر الستة الأولى من 2019

أكد مصرف ليبيا المركزي يوم الاثنين أن إيرادات البلاد من النفط هبطت 11.2 بالمئة إلى 14.3 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

حيث ذكر المصرف المركزي في بيان أن النفط شكل 92.8 بالمئة من إجمالي إيرادات البلاد في تلك الفترة.

كما أضاف أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 11.1 مليار دينار، وأشار البنك إلى تحويلات قيمتها 2.096 مليار دولار مخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط.

هذا وفرضت حكومة الوفاق الوطني في سبتمبر الماضي رسوماً نسبتها 183 بالمئة على تعاملات العملة الصعبة، مما يخفض فعليا قيمة الدينار الليبي، في مسعى لتضييق الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وشكلت رواتب موظفي القطاع العام 55.6 بالمئة من إجمالي الإنفاق لتصل إلى 9.9 مليار دينار خلال النصف الأول من 2019، بينما شكل الدعم ما نسبته 19.4 بالمئة من إجمالي النفقات العامة لتصل قيمته إلى 3.483 مليار دينار.

