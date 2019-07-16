اقتصاد

إيرادات ليبيا النفطية تهبط 11.2% إلى 10.2 مليار دولار في النصفالأول من العام

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

14 يوليو,2019

10 يوليو,2019

8 يوليو,2019

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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