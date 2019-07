ارتفعت عقود النفط الآجلة، الثلاثاء، مدعومة باتفاق خفض الإنتاج وترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية الأولية، الصادرة خلال وقت لاحق اليوم.

حيث مدد تحالف “أوبك+” المؤلف من أعضاء “أوبك” وآخرين مستقلين، اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية مارس 2020، بعدما كان مقرراً انتهاؤه في 30 يونيو الفائت.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.17 بالمئة أو 11 سنتاً إلى 66.58 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 0.02 بالمئة أو سنتا واحدا إلى 59.59 دولارا للبرميل.

وتشهد الأسعار ضغطاً من بيانات صينية ضعيفة صدرت، الاثنين، وأظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي في الربع الثاني 2019، إلى 6.2 بالمئة مقارنة مع 6.4 بالمئة في الربع الأول الماضي.

The post بيانات مخزونات الخام الأمريكي ترفع أسعار النفط حول العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا