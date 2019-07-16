“الليبرا” تثير رعب أميركا

أعرب وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين عن قلقه البالغ بشأن العملات المشفرة ومن ضمنها العملة التي تستعد شركة فيسبوك لإطلاقها “الليبرا”.

وشدد منوشين على أن العملات الرقمية تشكل تهديدا للأمن القومي عازيا ذلك لإمكانية استخدامها في تمويل أنشطة غير مشروعة، أما على صعيد عملة الليبرا فإن الإدارة الأميركية “غير راضية” عن خطط فيسبوك لإطلاقها، حيث حذر رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي الأميركي “جيروم باول” في وقت سابق من مخاطر هذه العملة مؤكدا أنه لن تتم الموافقة عليها بشكل تام حتى إتمام كافة الإجراءات المناسبة التي تعالج المخاوف الرئيسية.

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