“الجمهورية – الظهرة” يشرع بتوزيع السيولة

أعلن مصرف الجمهورية فرع الظهرة عن شروعه في توزيع السيولة النقدية على كافة عملائه ابتداء من اليوم بسقف سحب يصل إلى ألف دينار للفرد.

وأشار المصرف بصفحته في “فيسبوك” إلى أن عملية السحب ستكون للجنسين في ذات الفترة، داعيا الزبائن لضبط النفس ليتم توزيع السيولة على أكمل وجه.

وكان فرع مصرف الجمهورية “المغاربة” أعلن السبت الماضي أنه سيفتح ميزة السحب النقدي لكافة عملاء المصرف التابعين للفروع الواقعة في نطاق الاشتباكات في طرابلس ابتداء من اليوم، بحسب تصريح رئيس فرع المغاربة ناصر المسعودي للمكتب الإعلامي للمصرف.

وتجدر الاشارة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي في مايو الماضي أوضحت أن فروع مصرف الجمهورية استملت 70 مليون دينار كسيولة نقدية، ولم يتم الإعلان عن أي دفعات أخرى.

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