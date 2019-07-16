شركتا الخليج والجوف تبحثان التعاون بمجال النفط

بحث مدير إدارة هندسة الحفر في شركة الخليج العربي عبد المنعم الدرناوي، في اجتماع موسع مع مدير إدارة العمليات بشركة الجوف سليمان جبيل، الثلاثاء، التعاون الفني مع الشركة.

ووفق ما ذكرت “الخليج” بصفحتها في “فيسبوك”، فقد استعرض الدرناوي التعاون في مجال النفط خلال السنوات الماضية بين الخليج العربي وشركة الجوف، فيما تطرق جبيل إلى الخطط المشتركة بين المؤسستين وطرح مشاريع مشتركة بينها والتعاون في تدعيم الآبار النفطية.

وكان عضو لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية عبد الرحمن العمامي قد التقى رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي أشرف العبار مطلع شهر يونيو الماضي، لدراسة منح الأولوية لشركة الجوف لمزاولة نشاطها مع الشركة ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط الهادفة لمنح الشركات الوطنية الأولوية في الأعمال والمشاريع التابعة لقطاع النفط.

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