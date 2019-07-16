“البرنامج الإنمائي” ينفذ 119 مشروعا لإعادة تأهيل المرافق الأساسية

أكد برنامج

الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الثلاثاء، تنفيذه 119 مشروعًا للمساعدة في إعادة

تأهيل المرافق الأساسية وتجهيزها بالمعدات.

وأوضح البرنامج،

عبر صفحته الرسمية، نجاحه في استعادة الخدمات المقدمة لنحو مليوني مواطن في مدن

بنغازي وككلة وأوباري وسبها وسرت وبني وليد ومنطقة طرابلس الكبرى، مشيراً إلى أن

العمل مستمر لتوسيع تخطيط نطاق المرافق لتشمل مناطق أخرى.

يُذكر أن برنامج

الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كشف، في وقت سابق، دعمه لعدد من البلديات من خلال

رصد ميزانية لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

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