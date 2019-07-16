اقتصاد

“البرنامج الإنمائي” ينفذ 119 مشروعا لإعادة تأهيل المرافق الأساسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكد برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الثلاثاء، تنفيذه 119 مشروعًا للمساعدة في إعادة
تأهيل المرافق الأساسية وتجهيزها بالمعدات.

وأوضح البرنامج،
عبر صفحته الرسمية، نجاحه في استعادة الخدمات المقدمة لنحو مليوني مواطن في مدن
بنغازي وككلة وأوباري وسبها وسرت وبني وليد ومنطقة طرابلس الكبرى، مشيراً إلى أن
العمل مستمر لتوسيع تخطيط نطاق المرافق لتشمل مناطق أخرى.

يُذكر أن برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كشف، في وقت سابق، دعمه لعدد من البلديات من خلال
رصد ميزانية لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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