اقتصاد

وكالة أمريكية تتوقع حفاظ النفط الليبي على مستوى الإنتاج حتى 2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قالت وكالة
معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، إن انخفاض إنتاج النفط في إيران وفنزويلا قد
يساعد النفط الليبي على الحفاظ على مستوى إنتاجه الحالي بما يزيد على المليون
برميل يوميًّا.

وأوضحت الوكالة،
عبر موقعها الرسمي، أن الشكوك تؤثر على استمرار الإنتاج الليبي بسبب الأوضاع
الأمنية المحفوفة بالمخاطر، وإمكانية انقطاع الإمدادات قد تمثل خطراً كبيراً حتى
عام 2020.

يُذكر أن مصرف
ليبيا المركزي أعلن، الاثنين، أن إيرادات البلاد من النفط هبطت 11.2% إلى 14.3
مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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