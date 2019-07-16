مؤسسة النفط وشركة «شلمبريجر» تعتزمان إنشاء مركز تدريب في بنغازي

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتوقيع مذكّرة تفاهم مع شركة شلمبرجير الرائدة عالميا في مجال تقديم الخدمات للحقول النفطية، وذلك لإنشاء مركز تدريب وتطوير متخصّص في مدينة بنغازي.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها المتواصل على تطوير مهارات الجيل القادم من عمّال قطاع النفط الليبي.وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز خليفة رجب، إلى مقرّ شركة شلمبرجير في العاصمة البريطانية لندن.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط من خلال هذا المركز إلى بلوغ أعلى درجات التفوق المهني في مجالات الاستكشاف والحفر والهندسة النفطية، حيث تم الاتفاق على تزويد المركز بأحدث المعدات التقنية، وذلك بهدف تنمية مهارات الكوادر الفنية الليبية، بما يضمن مستوى متميز في قطاع النفط والغاز.

وسترتكز برامج تطوير القدرات التي سيوفّرها المركز على التدريب أثناء العمل، وذلك لتطوير مهارات الكفاءات الهندسية الليبية، بما يضمن تحسين معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية والسلامة في أماكن العمل.

كما ستُمنح الأولوية في الدورات إلى تدريس طرق إضافية للرفع من مستويات الإنتاج، والتقنيات المبتكرة للحفر الموجَه والتصديع (التكسير)، إضافة إلى أساليب تطوير احتياطي النفط الصخري.

من جانبها أعربت شركة شلمبرجير عن استعدادها لاستضافة المهندسين والفنيين الليبيين، وتمكينهم من المشاركة في برامج تدريبية، تتيح لهم فرصة الاطلاع على عمليات ‏شركة شلمبرجير بمختلف دول العالم.

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