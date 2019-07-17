المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شلمبرجير تعتزمان إنشاء مركز تدريب وتطوير في بنغازي

لندن-العنوان

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط مذكّرة تفاهم مع شركة شلمبرجير، لإنشاء مركز تدريب وتطوير متخصّص، خلال زيارة أجراها يوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الدكتور خليفة رجب، إلى مقرّ شركة شلمبرجير في لندن.

وحضر عن جانب شركة شلمبرجير، نائب المدير التنفيذي للعمليات، خالد المغربل، ونائب الرئيس والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا، زياد بن حامد، ومدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا رضا الكبير.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تسعى من خلال هذا المركز إلى بلوغ أعلى درجات التفوق المهني في مجالات الاستكشاف والحفر والهندسة النفطية، مشيرة إلى أنه قد تمّ الاتفاق على تزويد المركز بأحدث المعدات التقنية، وذلك بهدف تنمية مهارات الكوادر الفنية الليبية، بما يضمن مستوى متميز في قطاع النفط والغاز.

وأشارت إلى توقيع المذكرة يأتي في إطار حرصها المتواصل على تطوير مهارات الجيل القادم من عمّال قطاع النفط الليبي.

وأوضحت المؤسسة، أن برامج تطوير القدرات التي سيوفّرها المركز سترتكز على التدريب أثناء العمل، وذلك لتطوير مهارات الكفاءات الهندسية الليبية، بما يضمن تحسين معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية والسلامة في أماكن العمل.

وقالت: “إن الأولوية في الدورات ستُمنح إلى تدريس طرق إضافية للرفع من مستويات الإنتاج، والتقنيات المبتكرة للحفر الموجَه والتصديع (التكسير)، إضافة إلى أساليب تطوير احتياطي النفط الصخري”.

من جانبها، أعربت شركة شلمبرجير عن استعدادها لاستضافة المهندسين والفنيين الليبيين، وتمكينهم من المشاركة في برامج تدريبية، تتيح لهم فرصة الاطلاع على عمليات ‏شركة شلمبرجير بمختلف دول العالم.

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