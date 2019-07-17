اقتصاد

الحكومة المصرية تكشف عن عجز الميزانية.. ونسبة النمو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء عن نمو الناتج المحلي بنسبة 5.6 بالمئة للسنة المالية 2018|2019 فيما أشار المدبولي إلى أن عجز الميزانية بلغ 8.2% وفي السياق ذاته كشف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2% للسنة المالية الماضية، وما تجدر الاشارة إليه أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر أمرا بتعيين مدبولي رئيسا للحكومة في شهر يونيو من العام الماضي، بعد تباطؤ أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، فيما طلب السيسي من رئيس الوزراء المكلف وقتذاك مباشرة خطط اقتصادية عاجلة يلمس المصريون أثرها في أقرب أجل ممكن، وهو ما يعكف عليه مدبولي الذي يعتبر شخصا موثوقا لأجهزة مالية دولية بسبب شفافية الخطط الاقتصادية لحكومته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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