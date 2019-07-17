نشاط لافت وكبير لـ”سفن البضائع” بميناء بنغازي

218TV|خاص

شهد ميناء بنغازي الساعات الماضية نشاطا كبيرا في حركة دخول السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع مختلفة تعود لرجال أعمال ومؤسسات عامة.

وسجلت ناقلة المحروقات “تازربو” التابعة للوكيل الملاحي نقمار دخولها للرصيف رقم واحد وعلى متنها ألف وسبعمئة ألف طن من الغاز المسال، وما زالت السفينة سي باتريس راسية على الرصيف رقم خمسة لتفريغ حمولتها من السيارات البالغة ألفين وسبع وثمانين سيارة وأوردت بيانات السفن دخول السفينة كونت شيب وعلى متنها ثلاثمئة وتسع وعشرون حاوية ميناء بنغازي.

وخلال العامين الماضيين حيث نجح الجيش الوطني في إعادة الاستقرار إلى جميع مناطق بنغازي، فقد شهدت المدينة حركة تجارية نشطة، دفعت العديد من رجال الأعمال الليبيين إلى نقل أعمالهم وتجارتهم إلى المدينة بسبب الأمن والاستقرار الذي عم المدينة، وأعاد إليها شكل الدولة، فيما عاد عمل المؤسسات الأمنية والحكومية في المدينة.

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