اقتصاد

أسعار النفط ترتفع.. وترقب عالمي لــ”بيان أميركي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|خاص

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء ارتفاعا عقب التراجع الكبير الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن كشفت بيانات هبوط مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع، حيث سجل خام القياس العالمي برنت 64.60 دولار للبرميل مرتفعا 26 سنتا فيما ارتفع خام الوسيط الأمريكي 12 سنتا مسجلا 57.68 دولار للبرميل.

وما تجدر الإشارة إليه أنه من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم البيانات الرسمية بخصوص مخزونات الخام وإذا تأكد انخفاض المخزونات الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي والأطول منذ بداية 2018 .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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