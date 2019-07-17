اقتصاد

“برنيق” تسدد أول دفعة من قيمة إيرباص “إي 230”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة برنيق للطيران يوم الثلاثاء عن سدادها الدفعة الأولى من قيمة طائرتها الحديثة إيرباص إي 230 والتي ستتسلمها في سبتمبر المقبل.

ولم توضح “برنيق” إذا كانت الطائرة جديدة من الشركة المصنعة أو تم شراؤها مستعملة من إحدى الشركات العاملة في ليبيا أو خارجها.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد أعلن في ديسمبر الماضي عن تأسيس شركة “برنيق” يساهم فيها بنسبة 40 بالمئة من إجمالي رأس المال الذي تبلغ قيمته 200 مليون دينار ليبي.

وستعمل الشركة على إنشاء صالة ركاب خاصة بزبائن الشركة داخل مطار بنينا في بنغازي كمرحلة أولى لانطلاق عمل الشركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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