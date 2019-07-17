“برنيق” تسدد أول دفعة من قيمة إيرباص “إي 230”

أعلنت شركة برنيق للطيران يوم الثلاثاء عن سدادها الدفعة الأولى من قيمة طائرتها الحديثة إيرباص إي 230 والتي ستتسلمها في سبتمبر المقبل.

ولم توضح “برنيق” إذا كانت الطائرة جديدة من الشركة المصنعة أو تم شراؤها مستعملة من إحدى الشركات العاملة في ليبيا أو خارجها.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد أعلن في ديسمبر الماضي عن تأسيس شركة “برنيق” يساهم فيها بنسبة 40 بالمئة من إجمالي رأس المال الذي تبلغ قيمته 200 مليون دينار ليبي.

وستعمل الشركة على إنشاء صالة ركاب خاصة بزبائن الشركة داخل مطار بنينا في بنغازي كمرحلة أولى لانطلاق عمل الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية