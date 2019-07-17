العملات الأجنبية ترتفع أمام الدينار لليوم الثاني

ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن لتستمر حالة الارتفاع لليوم الثاني على التوالي.

وتداول التجار الدولار بـ4.58 دينار ليحقق مكسبا قدره 5 قروش بالمقارنة مع افتتاح السوق اليوم، فيما بلغ سعر اليورو 5.08 دينار ليحقق مكسبا قدره قرش واحد. بينما استقر سعر الذهب عيار 18 كسر عند 153 دينارا للغرام.

أما العملات العربية فقد شهدت اليوم الأربعاء استقرارا ولم تتأثر بارتفاع اليورو والدولار، حيث تداول التجار الجنيه المصري في سوق المشير بطرابلس بـ0.26 قرشا، كما تم بيع الدينار التونسي 1.57 دينار، كما حافظت الليرة التركية على قيمتها أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم بيعها بـ79 قرشا.

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