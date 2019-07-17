التخطيط والمشروعات في هيئة الإعلام تستعرض البدء بصيانة دار الكتب بنغازي

بنغازي 17 يوليو 2019 (وال) – استعرض مدير إدارة التخطيط والمشروعات في الهيئة العامة للإعلام والثقافة رافع محمد الفاخري البدء في تنفيذ مشروع صيانة دار الكتب الوطنية.

وناقش الفاخري مع مهندسي الشركة المنفذة للمشروع والاستشارات الهندسية المقترحات المقدَّمة من الشركة الاستشارية بشأن صيانة الدار وذلك بعد أن تم إحالة هذه المقترحات إلى لجنة استقرار بنغازي لتضمين هذا المشروع ضمن أعمالها.

وأكد مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة على ضرورة التواصل مع اللجنة لضمان اعتماد أحد هذه المقترحات والبدء في المشروع.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال