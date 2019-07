إعلان التقدم في مفاوضات أمريكا مع إيران يدفع أسعار النفط للهبوط عالمياً

هبطت أسعار النفط لأكثر من ثلاثة بالمئة بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إحراز تقدم مع إيران، مما يشير إلى أن التوترات قد تنحسر في الشرق الأوسط.

حيث انخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 2.13 دولار أو 3.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 64.35 دولار للبرميل، وكان الخام قد بلغ أعلى مستوياته في الجلسة الأمس عند 67.09 دولار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.96دولار أو 3.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 57.62 دولار للبرميل.

هذا وقال ترامب إن تقدماً كبيراً تحقق مع إيران وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في طهران.

كما ضغط على أسعار النفط أيضاً الضبابية التي تكتنف آفاق الاقتصاد الصيني، بعدما أظهرت بيانات الاثنين أن النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، وهي أضعف وتيرة فيما لا يقل عن 27 عاماً.

