مقتل عدد من قيادات مليشيا الحلبوص والقبض على آخرين بمحور وادي الربيع في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت قوات الجيش صباح اليوم الأربعاء مقتل ستة أشخاص من قيادات مليشيات الحبلوص إضافة إلى القبض على عدد من القيادات خلال اشتباكات اليوم في محور وادي الربيع جنوب طرابلس .

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة من سيطرة قوات الجيش قوات الجيش على منطقة الزطارنة والتقدم إلى مواقع جديدة اليوم الأربعاء جنوب طرابلس .

وأوضح المركز – في بيان له بالفيديو على صفحته الخاصة على فيبسوك – أن قوة خاصة تمكنت في محور عين زارة من القيام بالتفاف استطاعت خلاله تدمير مخزن ذخيرة للمليشيات، واستهداف عدد من العربات المسلحة لمليشيات الوفاق.

وبين المركز أن الضربات الجوية مستمرة على عدد من المواقع والتمركزات التي لازالت تتواجد بها المليشيات في منطقة العزيزية ، والتي حققت فيها قواتنا المسلحة ليلة البارحة تقدما سيقطع خط إمدادات عصابات المرتزقة التي جلبها المليشياوي اجويلي .

ولفت المركز إلى استمرار الضربات الجوية على منطقة عمليات غريان، حيث تم استهداف مليشيا أبو عبيدة الزاوي، وإلحاق خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وفي وادي الربيع، أكد المركز تدمير رتل مسلح مكون من سبع سيارات، مشيرًا إلى استمرار معاناة المواطن في العاصمة طرابلس، بسبب تصرفات المليشيات المتعمدة في قطع الكهرباء والمياه والوقود .

وأكد المركز عزم القوات المسلحة العربية الليبية على تحرير العاصمة من الشراذم المتحكمة في المواطن والتي تعمل على إذلاله وتركيعه، وزيادة معاناته، من أجل بقائها جاثمة على القلوب، رغم رفض الليبيين لها ولكن لا محال من القضاء عليها، وعلى وجودها، حتى تتخلص البلاد من شرهم وشر أعمالهم .

وأكدت مصادر عسكرية اندلاع اشتباكات قوية فجر اليوم في محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني استطاعت السيطرة على اجزاء واسعة من منطقة وادي الربيع في ساعات الصباح الأولى اليوم.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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