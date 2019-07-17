رئيس مجلس الوزراء يبحث آليات حلحلة مشاكل الهيئة العامة للإسكان و المرافق

قرنادة 17 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة آليات حلحلة مشاكل الهيئة العامة للإسكان والمرافق، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد أبوبكر بوقيلة.

وناقش الاجتماع أمس الثلاثاء الذي حضره عدد من مديري الإدارات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، كيفية وضع آلية لحلحلة المشاكل التي تواجه الهيئة في تنفيذ أعمالها لضمان سير عملها على الوجه الأمثل.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالإسراع في تزويد رئاسة مجلس الوزراء بالمستخلصات المالية الجارية.

كما أصدر دولته التعليمات كذلك بإعداد موقف أو تقرير لما تقوم به الهيئة من أعمال وتحديد المشاريع التي لها الأولوية وتنتهي تقريبا في نهاية الشهر القادم.

وأكد دولة الرئيس على ضرورة سحب المشاريع التي سلمت للشركات غير القادرة على تنفيذها تمهيدا لتسليمها لشركات أخرى قادرة على العمل. (وال – قرنادة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال