دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سبل تنسيق العمل ما بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي و بعض الوزارات

قرنادة 17 يوليو 2019 (وال) – ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني آليات تنسيق العمل بين صندوق الإنماء الاقتصادي وبعض الوزرات في الحكومة المؤقتة وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

وبحث دولته خلال الاجتماع أمس الثلاثاء الذي عقد مع معالي وزير الاقتصاد الدكتور منير عصر، رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور خالد ارخيص، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر كيفية التنسيق ما بين صندوق الإنماء و بعض الوزارات في الحكومة المؤقتة.

كما بحث الاجتماع كيفية وضع آلية لعقد اجتماعات دورية ما بين صندوق الإنماء وبعض الوزارات التي يدخل الصندوق في مهام عملها.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية التنسيق ووضع آلية للمعالجة ووضع حل جذري لملف المحافظ الاستثمارية التي تمنح لمستحقيها.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته بضرورة التنسيق مع مجلس إمناء الصندوق لمعالجة العراقيل التي تواجه سير عمله. (وال – قرنادة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال