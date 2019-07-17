الوفاق غير الدستورية تجمد حساب بلدي سبها لدعمه للقوات المسلحة

سبها 17 يوليو 2019 (وال) – قال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها حامد رافع الخيالي اليوم الأربعاء إن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية جمدت الحساب المصرفي للبلدية بمصرف الجمهورية.

وأضاف الخيالي في تصريح صحفي أن تجميد الحساب محاولة للضغط على المجلس وإجباره على اتخاذ موقف معادٍ للقوات المسلحة.

وأوضح عميد المجلس البلدي أن الوفاق غير الدستورية تحاول “لي ذراع” المجلس البلدي مستغلة حاجته للمال من أجل تنفيذ المشاريع والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، مبينا أن الحساب يوجد به مبلغ ثلاثين ألف دينار، وقد تسبب تجميده في عرقلة شؤون عدد من المواطنين.

وأكد أن المجلس البلدي لن يعدل عن موقفه الداعم للقوات المسلحة التي حاربت الإرهاب وفرضت حالة من الأمن كان الجنوب محروما منها لسنوات، مشيرا إلى أن المجلس البلدي يسعى لفتح حساب مصرفي جديد بعد التنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة. (وال – سبها) ع ع

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