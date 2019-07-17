أزمة الوقود في الجميل.. “لا تنتهي”

تتواصل معاناة المواطن في مدينة الجميل من أزمة الوقود دون حلول تلوح في الأفق لها ولوقف التهريب المستمر عبر الحدود.

ورغم أن مدينة الجميل مترامية الأطراف وعدد سكانها يفوق الـ80 ألف نسمة، مع توفر مرافق حيوية مهمة من مدارس ومؤسسات جامعية وإدارية ومحال تجارية ومصحات ومستشفيات، إلا أن 3 محطات وقود تعمل فقط.

وتواجه هذه المحطات تزاحما غير اعتيادي من قبل المواطنين الذين يفضلون الانتظار في طوابير طويلة على الذهاب إلى خارج المدينة وقد يعودون من غير وقود.

ورصدت كاميرا “218NEWS” وصول صهاريج الوقود إلى إحدى المحطات بالمدينة، والتقت بعدد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون في طوابير طويلة، حيث عبروا عن ارتياحهم من النظام والاهتمام من أصحاب المحطة من أجل توزيع الوقود رغم صعوبة التنفيذ في أجواء الازدحام الشديد.

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