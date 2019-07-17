اقتصاد

أزمة الوقود في الجميل.. “لا تنتهي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل معاناة المواطن في مدينة الجميل من أزمة الوقود دون حلول تلوح في الأفق لها ولوقف التهريب المستمر عبر الحدود.

ورغم أن مدينة الجميل مترامية الأطراف وعدد سكانها يفوق الـ80 ألف نسمة، مع توفر مرافق حيوية مهمة من مدارس ومؤسسات جامعية وإدارية ومحال تجارية ومصحات ومستشفيات، إلا أن 3 محطات وقود تعمل فقط.

وتواجه هذه المحطات تزاحما غير اعتيادي من قبل المواطنين الذين يفضلون الانتظار في طوابير طويلة على الذهاب إلى خارج المدينة وقد يعودون من غير وقود.

ورصدت كاميرا “218NEWS” وصول صهاريج الوقود إلى إحدى المحطات بالمدينة، والتقت بعدد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون في طوابير طويلة، حيث عبروا عن ارتياحهم من النظام والاهتمام من أصحاب المحطة من أجل توزيع الوقود رغم صعوبة التنفيذ في أجواء الازدحام الشديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك