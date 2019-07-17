ليبيا في التصنيف الثاني في قرعة أمّم إفريقيا 2021

أخبار ليبيا 24 -خاص

جاء المنتخب الليبي في التصنيف الثاني للمنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، رفقة منتخبات “بنين، الكونغو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا، أوغندا، زيمبابوي”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن، أمس عن التصنيف.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة، غدًا الخميس .

وجاء تصنيف المنتخبات في القرعة كالتالي:

التصنيف الأول: “الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال، تونس”.

التصنيف الثالث: “أنجولا، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سيراليون، السودان، تنزانيا، توجو، أفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، زيمبابوي”.

التصنيف الرابع : “بوروندي، بوتسوانا، جزر القمر، إثيويبيا، أي سواتيني، رواندا، ليسوتو، غينيا الاستوائية”.

التصنيف الخامس: تشاد، جيبوتي -جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، جزر سيشل، جنوب السودان.

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