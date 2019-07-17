“الوطنية للنفط” تحقق بانفجار في مصفاة الزاوية

انفجر جسم مشبوه في مكاتب تابعة لموظفين في مصفاة الزاوية دون وقوع إصابات بين الموظفين، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الأربعاء.

وقالت المؤسسة في بيان إنها عقدت اجتماعا طارئا بمقر شركة الزاوية لتكرير النفط عقب الانفجار الذي قالت إنه وقع في المكاتب المخصصة للفريق المكلف بالإشراف على المرحلة الثانية من مشروع تطوير المصفاة الاثنين الماضي.

وأضافت “الوطنية للنفط” أنها قررت فتح تحقيق رسمي في الانفجار، بعد الاجتماع الذي ضمّ كلاّ من إدارة الأمن الصناعي بالمؤسسة الوطنية للنفط وإدارتي شركة الزاوية لتكرير النفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، إضافة إلى مسؤولين من جهاز حرس المنشآت النفطية وجهاز الأمن والمجلس البلدي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحضور اتفقوا على وضع تدابير لتحسين الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة، وتحديث البروتوكولات الخاصّة بالمراقبة والتكنولوجيا والاتصالات.

وأدانت مؤسسة النفط بشدة جميع المحاولات الرامية إلى ترهيب عمال قطاع النفط وتعريض حياتهم للخطر، مؤكدة أنها ستلجأ لكافّة الوسائل القانونية المتاحة لمقاضاة كلّ من يقف وراء هذا الهجوم.

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