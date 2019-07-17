تدشين حملة للاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء بمستشفى ترهونة التعليمي

ترهونة 17 يوليو 2019 (وال) – باشرت إدارة خدمات النظافة ترهونة بتنظيم حملة النظافة والاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء بمستشفى ترهونة التعليمي.

وأفاد مدير الإدارة بالشركة عبد الرحمن سلامة أن إظهار المدينة ومرافقها بشكل لائق هو من أهداف الشركة، بالرغم من نقص الإمكانيات في المعدات المستخدمة.

سلامة أوضح أن إصرار العاملين بالشركة بأهمية دورهم وخصوصا في هذه الأوقات التي تحتاج المدينة لتضافر وتكاثف الجميع حيث إن الحصار الخانق التي تقوم بها المليشيات من قطع طريق الإمداد عليها.

وبين مدير الإدارة بالشركة أنه بعون الله سيتم تعشيب المساحات بالمسطحات الخضراء داخل المستشفى. (وال – ترهونة) ع ع

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