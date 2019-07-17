معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية يعد باتخاذ الإجراءات اللزمة لمحاربة آفة سوسة النخيل الحمراء التي اجتاحت منطقة الجفرة

شحات 17 يوليو 2019 (وال) – التقى معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور حسن الزيداني بمنسق قطاع الزراعة الجفرة ورئيس وأعضاء قسم الوقاية والحجر الزراعي وذلك بمقر الوزارة ببلدية بشحات.

وبحث معاليه مع السادة الحضور آفة سوسة النخيل الحمراء التي اجتاحت منطقة الجفرة خلال الأيام الماضية.

وتم خلال اللقاء اليوم الأربعاء عرض شريط وثائقي حول هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الثروة القومية المتمثلة في شجرة النخيل وتم تسليط الضوء حول الحجم الكارثي للإصابة وأعداد النخيل المصاب والخسائر التي تكبدتها مزارع النخيل في مناطق عدة بسبب دخول فصائل غير مسجلة بالدولة الليبية من مصر والأردن.

وتم استعراض أعمال اللجان المشكلة من بلدية الجفرة لحصر المزارع المصابة واتخاذ التدابير اللازمة لحصر الآفة والقضاء عليها التي تهدد مزارع النخيل في ليبيا ما سيؤثر سلبا على إنتاح التمور في مناطق مثل سوكنة، وودان، وزلة، وهون والقيام بزيارات لها.

ووعد وزير الزراعة الزيداني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة الآفة وإنقاذ شجرة النخيل التي تعد إرثا وغذاء وقيمة وطنية في ليبيا. (وال – شحات) ع ع

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