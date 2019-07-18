مصرف ليبيا المركزي – البيضاء ينظّم لقاء عمل حول “تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج”

البيضاء 18 يوليو 2019 (وال)- ينظّم مصرف ليبيا المركزي – البيضاء، لقاء عمل حول “تحديات العمل بالنظام المصرفي المـزدوج” يوم السّبت المقبل.

هذا ويهدف اللقاء الذي سيقام بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي في جامعة بنغازي، إلى مناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2013م، بشأن منع المعاملات الربوية على القطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى حركة التنمية والاقتصاد الليبي بشكل عام.

كما يهدف اللقاء إلى مناقشة الآثار المترتبة على الانتقال بالقطاع المصرفي من شكله الحالي، إلى نظام مصرفي مزدوج (Dual Banking System)، كنقطة بداية لتحول إلى الصيرفة الإسلامية.

ويتناول اللقاء الذي يستمر على مدى يومين متتاليين، بقاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد في بلدية بنغازي، تقديم عدد من الورقات البحثية، من أجل المساهمة في تقديم المقترحات للسلطة التشريعية، حول الإصلاح المؤسسي للمصارف، وتقديم الحلول للقطاع المصرفي بصفة عامّة. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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