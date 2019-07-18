الوطنية للنفط: 1.7 مليار دولار إيرادات الشهر الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر يونيو من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، بلغت 1.7 مليار دولار مسجلة انخفاضا قدره 580 مليون دولار بنسبة 25% عن الشهر الماضي.

وأرجعت المؤسسة في تقرير لها سبب تراجع العائدات النفطية في شهر يونيو إلى محاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني من قبل المؤسسة الموازية، ومشاكل الكهرباء التي تواجهها الشركة الأمر الذي كبّد شركة الخليج العربي للنفط، خسائر في الإنتاج تقدر بحوالي 70 ألف برميل يوميا من إجمالي إنتاجها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله أنه بإمكان المؤسسة زيادة الإنتاج بما يفوق 400 ألف برميل يوميا من خلال تطوير البنية التحتية، وجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أنّ ذلك يحتاج إلى توفير ميزانيات كافية، وإبعاد المؤسسة عن الصراع الدائر.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن عائدات النفط والغاز المسجلة خلال النصف الأوّل من العام الجاري بلغت 10.3 مليار دولار بانخفاض قدره 11.25 %مقارنة بالعام الماضي.

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