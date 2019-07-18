“النفط” تحقق في انفجار مصفاة الزاوية

فتحت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيقا في الانفجار الذي طال عددا من المكاتب في مصفاة الزاوية مؤكدة أنها ستلاحق المتورطين في هذا الاعتداء.

ونجم الانفجار في مصفاة الزاوية منذ أيام نتيجة جسم مشبوه، وقد وضعته المؤسسة الوطنية للنفط في الواجهة، حيث عقدت اجتماعا طارئا بمقر شركة الزاوية لتكرير النفط وفتحت تحقيقا في الحادثة التي لم تنكشف حقائقها حتى الساعة.

وقالت المؤسسة إنه تم وضع التدابير من أجل تحسين الإجراءات الأمنية، منها إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتحديث البروتوكولات الخاصة بالمراقبة والتكنولوجيا والاتصالات، إضافة إلى اللجوء إلى القانون ومقاضاة كل من يقف وراء هذا الهجوم .

وقد وقع الانفجار في الــ15 من هذا الشهر وطال المكاتب المخصصة للفريق المكلف بالإشراف على المرحلة الثانية من مشروع تطوير المصفاة، ويضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي طالت المؤسسة وحقول النفط وأثرت بشكل كبير على هذا القطاع الذي يعد عصب اقتصاد ليبيا .

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