اقتصاد

“النفط” تحقق في انفجار مصفاة الزاوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فتحت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيقا في الانفجار الذي طال عددا من المكاتب في مصفاة الزاوية مؤكدة أنها ستلاحق المتورطين في هذا الاعتداء.

ونجم الانفجار في مصفاة الزاوية منذ أيام نتيجة جسم مشبوه، وقد وضعته المؤسسة الوطنية للنفط في الواجهة، حيث عقدت اجتماعا طارئا بمقر شركة الزاوية لتكرير النفط وفتحت تحقيقا في الحادثة التي لم تنكشف حقائقها حتى الساعة.

وقالت المؤسسة إنه تم وضع التدابير من أجل تحسين الإجراءات الأمنية، منها إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتحديث البروتوكولات الخاصة بالمراقبة والتكنولوجيا والاتصالات، إضافة إلى اللجوء إلى القانون ومقاضاة كل من يقف وراء هذا الهجوم .

وقد وقع الانفجار في الــ15 من هذا الشهر وطال المكاتب المخصصة للفريق المكلف بالإشراف على المرحلة الثانية من مشروع تطوير المصفاة، ويضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي طالت المؤسسة وحقول النفط وأثرت بشكل كبير على هذا القطاع الذي يعد عصب اقتصاد ليبيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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