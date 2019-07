عُقِد الأربعاء بالعاصمة الإيطالية روما، اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع تطوير التركيبين (أ، هـ) بالامتياز (م-ن-41) بحوض صبراتة البحري، وذلك برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، أن الاجتماع ناقش مراحل تطوّر هذا المشروع الذي يهدف إلى تزويد السوق المحلية بمستلزماتها من الغاز وتوفير الكميات المتطلبة للاستهلاك المحلّي، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني”.

هذا ومن المتوقّع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للتركيبين (أ،هـ) 760 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، علما بأنّ التركيب (أ) سيدخل خطّ الانتاج بحلول عام 2022، والتركيب (هـ) عام 2024.

The post الوطنية للنفط تُناقش مع «إيني» الإيطالية خُطط تزويد السوق المحلية بالغاز appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا