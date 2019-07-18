وصول آلاف الأوراق النقدية الجيدة ولكن الملطخة إلى المؤسسات الإيطالية لتغييرها 

البنك المركزي الأوروبي يحذر: “لا تقبلهم. لقد اختفوا من بنك بنغازي المركزي، يراد إعادة تدويرها”

وصلت مبالغ مالية ضخمة من بنك بنغازي المركزي الليبي إلى إيطاليا. أصدر بنك إيطاليا إنذارًا لجميع فروعه، “حيث يتم التحقق من طلبات الأوراق النقدية من هذا النوع في فروعنا، حتى بالنسبة للمبالغ الكبيرة”. إن المسألة، التي تنبثق من بعض الاتصالات الداخلية للبنك، تعيد بناء جزء مهم من قصة لم يتم إيضاحها بالكامل، والتي تعبر الديناميات الداخلية لليبيا المنقسمة.

في العام الماضي، في الواقع، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الموازي في البيضاء علي الحبري، إن الأموال المودعة في بنك بنغازي المركزي قد تضررت خلال الحرب في المدينة. حيث غمرت مياه الصرف الصحي المبنى ووصلت إلى قبو البنك.

في حديثه على قناة 218 التلفزيونية ، أوضح الحبري أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء لم ينشر بياناته بسبب التقسيم السياسي والمؤسسي في ليبيا، مضيفًا أن مصرف بنغازي كان في منطقة القتال وأن مياه الصرف الصحي قد أضرت المال.

أثارت هذه التصريحات انتباه الخبراء ، الذين اشتبهوا في استخدام التستر لسرقة الأموال. علاوة على ذلك، يبدو من غير المعتاد على الأقل أن قبو مصمم جيدًا ومقاوم للماء قد يعاني من أضرار مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير لاحقة من الأمم المتحدة أنه في نهاية عام 2017 ، سيطر اللواء 106 التابع لجيش حفتر ، تحت رعاية صدام خليفة حفتر ، نجل حفتر، على فرع البنك المركزي في ليبيا في وسط مدينة بنغازي، وتحويل مبالغ كبيرة من المال والفضة إلى مكان مجهول.

من الصعب معرفة مقدار الأعداد المسروقة أو التالفة. الأمر المؤكد هو أنه في ذلك المخزن كان هناك عدة ملايين من الدينار واليورو والدولار والفضة. ولكن ماذا حدث لهم؟ كانت البنوك في جميع أنحاء العالم تطلب ذلك لبعض الوقت. لهذا السبب، تم إبلاغ فروع بنك إيطاليا في 5 يوليو: “طلب البنك المركزي الأوروبي تعاون البنك المركزي لتتبع سندات بقيمة 100 و 200 يورو كان سيتم إزالتها بواسطة غرف الأمن التابعة للبنك المركزي الليبي في بنغازي خلال الحرب الأهلية الأخيرة لا تسمح لنا التحاليل المخبرية التي أجريت في فرنسا والنمسا بالتأكيد على أن الأوراق النقدية كانت ملطخة بأحبار مضادة للسرقة، بينما تضررت بالتأكيد من جراء فيضان مباني الأمن.

وقد طلب البنك المركزي الأوروبي الامتناع عن القيام بتبادل هذه الملاحظات ». بعد ثلاثة أيام من هذا الاتصال ، كشفت رسالة ثانية في 8 يوليو أن جزءًا من الأوراق النقدية المسروقة في ليبيا وصل إلى إيطاليا. “نظرًا لأننا نتحقق من طلبات الفروع الخاصة بنا للحصول على أوراق نقدية من هذا النوع، حتى بالنسبة للمبالغ الكبيرة – وفقا لنص القانون – فإننا نؤكد على الحاجة إلى إبلاغ قطاع الحالات الشاذة في إدارة تحليل المرور وقسم مكافحة غسل الأموال على وجه السرعة من قسم مراقبة المشغلين “.

بمعنى آخر ، شخص ما يحاول تغيير “مبالغ كبيرة” من الأموال من ليبيا وتلفها بشكل خاص. وقد تم بالفعل اتخاذ تدابير مضادة. علاوة على ذلك ، طلب البنك المركزي الأوروبي نفسه عدم تغيير هذه الأموال، على النحو المنصوص عليه في القواعد “التي تحكم حالات الشك، على التوالي، على الحيازة المشروعة للأوراق النقدية من قبل العارض وبشأن الضرر الناجم عن فعل إجرامي”.