اقتصاد

مصرف شمال أفريقيا يطرح خدمة جديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف شمال أفريقيا عن إطلاقه بطاقة ماب مشتريات مسبقة الدفع، وهي بطاقة دفع مقبولة محلياً لدى المصارف التجارية الأعضاء في شبكة نمو الموزع الوطني.

وأضاف المصرف أن بطاقة ماب تحمل رصيد بقيمة 500 دينار ولكنها غير قابلة لإعادة الشحن، ويمكن استخدامها من خلال نقاط بيع شبكة نمو الموزع الوطني في البلاد.

وذكر مصرف شمال أفريقيا أن هذه البطاقة تغني عن استعمال النقد أو الشيكات وتُمكن حاملها من شراء حاجياته على الفور من المحلات التجارية والمؤسسات التي تتعامل مع بطاقة نمو، مشيرا إلى أن البطاقات متوفرة في جميع فروعه ووكالاته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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