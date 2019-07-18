تباين أسعار النفط

شهد النفط العالمي اليوم الخميس تبايناً في أسعاره حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت ستة سنتات مسجلا 63.72 دولار للبرميل بعدما تراجع في جلسة إغلاق أمس الأربعاء بنسبة 1.1 %، بينما انخفض خام الوسيط الأميركي في جلسة افتتاح اليوم ثمانية سنتات إلى 56.7 دولار.

ويكشف هذا الأمر عن مواصلة الخام الأمريكي خسائره بعد البيانات التي أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من المنتجات مثل البنزين بقوة الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى ضعف الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.

وكانت البيانات التي صدرت من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء كشفت انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي.

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