اقتصاد

ارتفاع عجز ميزانية تركيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بيانات رسمية أن تركيا سجلت خلال يونيو الماضي عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة في ميزانيتها حيث أكدت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الميزانية بينت عجزا أوليا يستثني مدفوعات الفائدة بقيمة 7.7 مليار ليرة الشهر الماضي.

وبحسب البيانات فإن عجز الميزانية قدر في أول ستة أشهر من عام 2019 بـ 78.58 مليار ليرة، فيما كان في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 46.1 مليار ليرة وفي الوقت نفسه تتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة نهاية العام الجاري في الوقت الذي سجل فيه العجز 27 مليار دولار عام 2018.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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