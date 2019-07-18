فرنسا تؤكد التزامها بضرائب الإنترنت

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا ملتزمة بفرض الضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.

وأضاف خلال افتتاح الاجتماع السنوي لوزارء مالية القوى الاقتصادية السبع التي بدأت الأربعاء في شانيتي الفرنسية أنه يتوقع محادثات “صعبة” مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي ازداد تشدداً بالتزامن مع فتح واشنطن تحقيقا بشأن الضرائب التي اعتمدتها بلاده مؤخراً وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات ضد باريس.

وأكد الوزير الفرنسي خلال الاجتماع لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن فرنسا ستلتزم بالضريبة الرقمية، كما وافق عليها الشعب الفرنسي من خلال الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، مشددا على أن التوصل لاتفاق في مجموعة السبع أمر حاسم.

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