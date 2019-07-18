الوطنية للنفط ترحب ببيان الدول الستة حول ليبيا فيما يخص قطاع النفط

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، بالبيان المشترك للدول الست، الذي يدين الأنشطة غير القانونية لتصدير النفط الليبي.

وأوضحت المؤسسة، وفق صفحتها الرسمية، أن تجاوز المؤسسة سيؤدي الى زعزعة استقرار قطاع النفط في ليبيا، ويمكن أن يضر بسلامة ووحدة الدولة الليبية.

وأكدت المؤسسة أنه يجب السماح بمواصلة أداء مهمتها المتمثلة في الحفاظ على موارد ليبيا النفطية، والعمل بما يخدم مصالح الشعب الليبي، وفقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت اليوم الخميس، انخفاض إيرادات النفط، في يونيو المنصرم، بنسبة 25% عن مايو الماضي، معلنة أن إيرادات يونيو الماضي من مبيعات النفط الخام ومشتقاته بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي.

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