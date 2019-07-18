ليفربول يحدد ثمن بيع صلاح إلى ريال مدريد

أخبار ليبيا 24

حدّد نادي ليفربول الإنجليزي، ثمن بيع النجم المصري محمد صلاح إلى نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه الهجومية.

وقالت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، إنّ النادي الملكي يسعى إلى الظفر بخدمات صلاح لتدعيم هجوم الفريق، في ظل معاناته الهجومية منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أنّ الريدز حدّد 180 مليون يورو لبيع صلاح، الذي يمتلك -هو الآخر- رغبة قوية في خوض تجربة جديدة مع ريال مدريد، كما أنّ اللاعب يلقى ترحيبًا وموافقة على ضمه من جانب مسؤولي الملكي.

في المقابل، تحدّثت تقارير صحفية عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب المصري، لا سيّما أنّ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا ومنتخب الأرجنتين يلعب دورًا كبيرًا في فوز فريقه بالصفقة.

وفي الفترة الأخيرة، ارتبط اسم الفرعون المصري بالانتقال إلى “الملكي”، الذي يقدم مستوى غير جيد على الإطلاق، لا سيّما ما يُوصف بـ”العقم الهجومي” خلال مباريات كثيرة في الليجا. وقد يجد الفريق ضالته في صلاح الذي يقدم مستويات مميزة في الريدز، ويحل في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 13 هدفًا، كما قاد ليفربول نحو صدارة الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط أمام مانشستر سيتي.

وفي 20 ديسمبر الماضي، كشف الصحفي الإسباني الشهير إدواردو أجوير أنّ “رامي عباس” وكيل أعمال صلاح وصل العاصمة الإسبانية مدريد من أجل التفاوض مع إدارة النادي الملكي الراغبة في ضم اللاعب.

ويعد أجوير من الصحفيين الموثوق بهم في صحيفة “أس” المقربة من النادي الملكي، وسبق أن حقق عدة انفرادات صحفية، مثل تأكيده أن جاريث بيل أصبح لاعبًا لريال مدريد عام 2013.

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