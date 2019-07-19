“طائرة هرمز” تدفع “المعدن الأصفر لـــ”أعلى سعر”

218TV|خاص

سببان رئيسيان دفعا الذهب خلال الساعات القليلة الماضية لتسجيل أعلى سعر منذ عام 2013، فيما كسر المعدن الأصفر حاجز ال1400 للأوقية، مراكما أرباحا فاقت 2% منذ بداية الأسبوع، فيما شكّل قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة، إضافة إلى تراجع وتذبذب سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملات العالمية الأخرى فرصة لصعود المعدن الأصفر، بوصفه ملاذا آمنا بوسعه الاحتفاظ بقيمته في مرحلة اضطراب الدولار الأميركي.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 2013 ، قبل أن يتراجع 0.3 % إلى 1442.35 دولار بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش، بعد ساعات قليلة من مؤتمر صحفي للبنك المركزي أمس الخميس، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك فيه إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا، للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر، وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية.

وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو تموز وتغذي أيضا التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وتعزز الضبابية في الشرق الأوسط أيضا جاذبية الذهب كملاذ آمن. وقالت الولايات المتحدة أمس الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية “دمرت” طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها لمدى يشكل تهديدا، لكن إيران قالت إنها لا تملك معلومات بشان خسارة الطائرة.

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