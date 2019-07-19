اقتصاد

انخفاض خام برنت في تعاملات الجمعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في افتتاح الجلسة الصباحية اليوم الجمعة بنحو دولار مقارنة مع أسعار إغلاق أمس الخميس.

وسجل خام برنت 62.67 دولارا للبرميل، بينما تراجع خام الوسيط الأميركي بمقدار 80 سنتا مع مقارنة إغلاق أمس مسجلا 55.89 دولارا للبرميل.

من جهته ذكر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم إن الوكالة لا تتوقع ارتفاعا كبيرا لأسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب ولأن هناك تخمة في أسواق الخام العالمية، في الوقت الذي قال فيه الخميس إن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 100 ألف برميل في 2019 بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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